Минтруда РФ предложило снизить долю мигрантов в девяти видах деятельности

Минтруда России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, а в некоторых отраслях свести ее до нуля - например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком. Среди прочего, разработанный ведомством проект постановления предлагает ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, а в организациях общепита как минимум половину рабочих мест предоставлять только россиянам. Ранее Минтруд предложил ограничить трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, предполагающие социальное взаимодействие и коммуникацию с российскими гражданами

Минтруда России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, сообщила пресс-служба ведомства. В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля - например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком, заявили в министерстве.

Разработанный Минтрудом проект постановления предлагает ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50% (в 2025 году она составляла до 80%). В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40% (вместо прежнего уровня - до 50%).

В организациях общепита как минимум половину рабочих мест предлагается предоставлять только россиянам (ранее таких ограничений по иностранным работникам не было). В сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах долю иностранных работников предлагается сократить с 15% до нуля (полный запрет на трудоустройство мигрантов уже действует в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток, напомнил Минтруд).

Кроме того, проектом постановления предлагается установить региональные особенности в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности снижается. Среди них перечислены Удмуртская Республика, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.

Ранее Минтруда предложило ограничить трудоустройство в России иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должности, предполагающие социальное взаимодействие и коммуникацию с россиянами. Как сообщили в пресс-службе ведомства в начале августа, речь идет, в частности, о таких профессиях, как водитель автомобиля, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, равно как и о профессии медицинского работника.

Экзамены на знание русского языка были ранее исключены для иностранных работников, привлекаемых в рамках утвержденных правительством квот, напомнил Минтруд. С учетом этого возникла необходимость исключить из этого списка специалистов, профессия которых требует коммуникации и знания русского языка, подчеркнули в ведомстве.

В конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов с недостаточным знанием русского языка. С 1 апреля 2025 года перед поступлением в общеобразовательное учреждение несовершеннолетних из других стран тестируют. Если они не пройдут проверку на знание языка, их не допустят до освоения образовательных программ.

При этом правительство в отзыве на законопроект отмечало, что отказ зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком в достаточной мере, "не согласуется" с положениями закона "Об образовании". Кабмин попросил определить правовой статус несовершеннолетних, которые не могут ходить в школы из-за несданного языкового теста.

Источник: forbes.ru