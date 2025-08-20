Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Премьер-министр Узбекистана назвал Иссык-Куль будущим центром туризма

133  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время поездки на Иссык-Куль в рамках заседания Евразийского межправительственного совета высоко оценил туристический потенциал озера.

Глава узбекского правительства отметил, что впервые посетил Иссык-Куль четыре года назад и с тех пор наблюдает стремительное развитие курорта. По его словам, здесь активно ведется строительство, благоустройство и модернизация инфраструктуры, при этом работа проводится "с душой, а не ради галочки".

Арипов подчеркнул, что считает Иссык-Куль настоящим даром природы и выразил уверенность, что в ближайшем будущем он станет международным туристическим центром. В числе ключевых преимуществ он назвал чистоту озера, красоту горных пейзажей, свежий воздух и традиционное кыргызское гостеприимство.

Источник: kun.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449492
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  