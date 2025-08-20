Премьер-министр Узбекистана назвал Иссык-Куль будущим центром туризма

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время поездки на Иссык-Куль в рамках заседания Евразийского межправительственного совета высоко оценил туристический потенциал озера.

Глава узбекского правительства отметил, что впервые посетил Иссык-Куль четыре года назад и с тех пор наблюдает стремительное развитие курорта. По его словам, здесь активно ведется строительство, благоустройство и модернизация инфраструктуры, при этом работа проводится "с душой, а не ради галочки".

Арипов подчеркнул, что считает Иссык-Куль настоящим даром природы и выразил уверенность, что в ближайшем будущем он станет международным туристическим центром. В числе ключевых преимуществ он назвал чистоту озера, красоту горных пейзажей, свежий воздух и традиционное кыргызское гостеприимство.

Источник: kun.uz