В Оше пройдет международный турнир по кикбоксингу

- Самуэль Деди Ирие
С 23 по 24 августа в городе Ош состоится международный турнир по кикбоксингу. Как сообщили организаторы, в соревнованиях примут участие спортсмены из разных стран.

Взвешивание участников запланировано на 22 августа. Организатором турнира выступает М. Абдураимов.

Победители командного зачета будут награждены ценными призами. Также предусмотрены специальные номинации - "Лучший боец турнира" и "Лучший нокаут".

Ожидается, что турнир станет ярким спортивным событием и привлечет внимание любителей единоборств.


Теги:
кикбоксинг, Ош, турнир
