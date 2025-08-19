Жоламан Шаршенбеков пропустит чемпионат мира в Загребе

Известный кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков не примет участия в чемпионате мира по борьбе, который пройдет с 13 по 24 сентября 2025 года в Загребе (Хорватия), сообщает Prosports.kz.

Спортсмен планировал дебютировать в новой весовой категории до 63 кг, где ранее уже выиграл золото на турнире в Польше. Однако на мировом первенстве он выступать не будет.

Шаршенбеков является действующим чемпионом мира в категории до 60 кг.

Ранее стало известно, что чемпионат мира в Хорватии также пропустит еще один лидер сборной Кыргызстана - Акжол Махмудов.