В Кыргызстане более 10 колоний-поселений будут расформированы - Аяз Баетов

В Кыргызстане более 10 колоний-поселений будут расформированы. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр юстиции КР Аяз Баетов, рассказывая о реализуемых мерах по дебюрократизации государственной системы.

По его словам, есть исправительные учреждения - это тюрьмы, а есть колонии-поселения, куда осужденные приходят отметиться и проходят контроль.

"Однако это привело к тому, что люди перестали приходить в колонии-поселения и отмечаться. Потом мы ввели пробацию, и так получается, что две системы друг друга дублировали. Также была нехватка кадров. Теперь эти колонии-поселения будут расформированы, и все перейдут к системе пробации",- рассказал он.

Как отметил чиновник, вначале будут расформированы пять колоний-поселений, затем ещё пять.

Источник: Кабар


