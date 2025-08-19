Адилет Акылбеков завоевал серебро чемпионата мира по вольной борьбе

Кыргызстанский борец Адилет Акылбеков стал серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (U20), который проходит в городе Самоков (Болгария), сообщает Prosports.kz.

18-летний спортсмен выступал в весовой категории до 74 кг в вольной борьбе. Своё выступление он начал 17 августа со стадии 1/16 финала, где досрочно победил канадца Николаса Лиама Хупера со счетом 12:0 всего за 2 минуты 6 секунд. В 1/8 финала Акылбеков вновь одержал уверенную досрочную победу, на этот раз над литовцем Титасом Поёраитисом (10:0 за 3 минуты 52 секунды).

В четвертьфинале кыргызстанец сумел сломить сопротивление казахстанца Доссжана Кул-Гайыпа - 8:3. В полуфинале его соперником стал представитель Италии Рауль Касо, которого Акылбеков обыграл со счетом 4:2 и вышел в финал.

18 августа в решающем поединке за золото Акылбеков встретился с Исмаилом Ханиевым, представлявшим UWW под нейтральным флагом. Итог схватки оказался не в пользу кыргызстанца - 0:11. Таким образом, Адилет Акылбеков завоевал серебро мирового первенства.

Результаты Акылбекова:

1/16 финала: победа над Николасом Лиамом Хупером (Канада) - 12:0

1/8 финала: победа над Титасом Поёраитисом (Литва) - 10:0

1/4 финала: победа над Доссжаном Кул-Гайыпом (Казахстан) - 8:3

Полуфинал: победа над Раулем Касо (Италия) - 4:2

Финал: поражение от Исмаила Ханиева (UWW) - 0:11

Для Акылбекова это первая медаль чемпионата мира в молодежной категории, и его успех стал значимым достижением для кыргызстанской школы вольной борьбы.