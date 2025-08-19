В Чуйской области задержан подозреваемый в многократном мошенничестве

В Аламудунском районе задержан гражданин К.У. 1983 года рождения, находившийся в розыске за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По данным ведомства, задержанный подозревается в обмане с завладением 15 тонн 220 кг ячменя стоимостью 300 000 сом, а также в других аналогичных случаях.

Первое преступление произошло 7 февраля 2025 года: гражданин Ш.Ж. обратился в милицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина, войдя в доверие, завладел его зерном. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (Мошенничество).

Судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего К.У. объявили в розыск. 14 августа 2025 года сотрудники милиции задержали его и доставили в изолятор временного содержания.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к аналогичным случаям мошенничества в Чуйской области и Бишкеке. Пострадавших от действий задержанного милиция просит сообщать по телефонам: 0 (312) 36‑35‑23, 0 (312) 36‑35‑27, 0 (990) 38‑09‑80.