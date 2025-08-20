Погода
Месси побил рекорд, достигнув 875 голов в карьере

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси установил новый исторический рекорд, став самым быстрым футболистом, достигшим отметки в 875 забитых мячей, сообщает Goal.

Знаковое достижение аргентинец оформил в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос-Анджелес Гэлакси". Для того чтобы достичь этой цифры, Месси понадобилось 1116 матчей, что является лучшим показателем в истории футбола. Также он стал самым молодым игроком, которому удалось выйти на такой уровень результативности.

За карьеру Месси прославился своими успехами в "Барселоне", где провел 778 матчей и забил 672 гола, выиграв 10 чемпионатов Испании, 7 Кубков страны и 4 Лиги чемпионов.

Кроме того, аргентинец является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и продолжает укреплять свой статус одного из величайших игроков в истории футбола.


