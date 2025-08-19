"Центральная Азия показывает пример Путину и Трампу, как избежать войны"

"Встреча Путина и Трампа является сигналом, что выход из кризиса возможен. Пример Центральной Азии тому доказательство, что для этого нужна не агрессия, а мудрость". Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, история человечества ясно показывает, что все войны в итоге заканчиваются мирными соглашениями. И недавняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала еще одной важной ступенью на пути к такому соглашению.

"Путин - это президент страны с крупнейшим в мире ядерным арсеналом. И Трамп, как опытный и прагматичный политик, это прекрасно понимает. Он не первый год демонстрирует, что с Россией нужно говорить не с позиции силы, а с позиции трезвого расчета и взаимного уважения", - отметил Бакетаев.

Политолог подчеркивает, что все попытки давить на Путина санкциями, угрозами или ультиматумами не просто бесполезны, а они опасны. Это, по его мнению, осознают все серьезные политики, умеющие мыслить в категориях стратегической стабильности. На этом фоне, по словам эксперта, особенно контрастирует ситуация в Украине.

"Зеленский, безусловно, талантливый артист. Но его "артистичная" внешняя политика привела страну к бедствиям, а народ к страданиям", - считает Бакетаев.

В качестве положительного примера политик приводит недавнюю ситуацию в Центральной Азии, где, по его словам, удалось избежать серьезного конфликта благодаря дипломатии и здравому смыслу.

"Совсем недавно назревал серьезный межгосударственный конфликт. Но благодаря мудрой и взвешенной позиции президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиеева удалось избежать большой войны", - отметил он.

Как подчеркнул политолог, эти лидеры выбрали путь братского диалога, дипломатии и компромиссов. В результате напряжение удалось снять, а народы уберечь от страданий.

"Это и есть настоящая политика мира, зрелая и ответственная", - добавил Бакыт Бакетаев.