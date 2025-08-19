Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

"Центральная Азия показывает пример Путину и Трампу, как избежать войны"

108  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Встреча Путина и Трампа является сигналом, что выход из кризиса возможен. Пример Центральной Азии тому доказательство, что для этого нужна не агрессия, а мудрость". Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, история человечества ясно показывает, что все войны в итоге заканчиваются мирными соглашениями. И недавняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала еще одной важной ступенью на пути к такому соглашению.

"Путин - это президент страны с крупнейшим в мире ядерным арсеналом. И Трамп, как опытный и прагматичный политик, это прекрасно понимает. Он не первый год демонстрирует, что с Россией нужно говорить не с позиции силы, а с позиции трезвого расчета и взаимного уважения", - отметил Бакетаев.

Политолог подчеркивает, что все попытки давить на Путина санкциями, угрозами или ультиматумами не просто бесполезны, а они опасны. Это, по его мнению, осознают все серьезные политики, умеющие мыслить в категориях стратегической стабильности. На этом фоне, по словам эксперта, особенно контрастирует ситуация в Украине.

"Зеленский, безусловно, талантливый артист. Но его "артистичная" внешняя политика привела страну к бедствиям, а народ к страданиям", - считает Бакетаев.

В качестве положительного примера политик приводит недавнюю ситуацию в Центральной Азии, где, по его словам, удалось избежать серьезного конфликта благодаря дипломатии и здравому смыслу.

"Совсем недавно назревал серьезный межгосударственный конфликт. Но благодаря мудрой и взвешенной позиции президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиеева удалось избежать большой войны", - отметил он.

Как подчеркнул политолог, эти лидеры выбрали путь братского диалога, дипломатии и компромиссов. В результате напряжение удалось снять, а народы уберечь от страданий.

"Это и есть настоящая политика мира, зрелая и ответственная", - добавил Бакыт Бакетаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449504
Теги:
Владимир Путин, Бакыт Бакетаев, Россия, США, Центральная Азия, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  