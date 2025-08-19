Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу готовится к отбору на Кубок Азии

В Бишкеке проходят тренировочные сборы олимпийской сборной Кыргызстана по футболу в возрастной категории U-23, которые продлятся с 15 по 31 августа, сообщает Кыргызский футбольный союз.

Под руководством главного тренера сборной, бразильского специалиста Эдмара Ласерды, футболисты проходят интенсивную подготовку к отборочному турниру Кубка Азии среди игроков до 23 лет, который пройдет в Бишкеке с 1 по 9 сентября 2025 года.

Сборная Кыргызстана выступит в группе "Е" и встретится с командами Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Тренировки включают тактические занятия, работу над физической подготовкой и контрольные спарринги, чтобы максимально подготовить игроков к важным матчам.

Отборочный турнир определит участников финальной стадии Кубка Азии, а выступление Кыргызстана будет особенно значимым для молодых игроков, стремящихся заявить о себе на международной арене.