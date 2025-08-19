Погода
Чемпионат Казахстана: "Астана" догоняет "Кайрат", "Тобол" не отстаёт

- Самуэль Деди Ирие
16 и 17 августа прошли матчи 21-го тура Премьер-Лиги Казахстана. Тур получился насыщенным событиями, и борьба за чемпионство обострилась.

Действующий чемпион "Кайрат" после изматывающего выезда в Братиславу не смог победить дома "Елимай". Алматинцы упустили преимущество в два гола и уступили со счетом 2:3, пропустив третий мяч в концовке. Голы у "Кайрата" забил Эдмилсон (15, 37), автоголом отметился Арад (45), а за "Елимай" отличился Плакка (42, 83).

Этим воспользовалась "Астана", разгромившая дома "Улытау" - 4:0. Мячи забили Камара (51), Эбонг (53), Чинеду (68) и Цамай (90+3). Победа позволила столичному клубу сравняться по очкам с "Кайратом" (по 43) и выйти вперёд по дополнительным показателям.

В спину лидерам дышит "Тобол" (41 очко), который в результативном матче обыграл "Ордабасы" - 3:2. Костанайцы сделали рывок в начале встречи, забив три гола: Эль-Мессауди отличился дважды (14, 32), Тагыберген забил третий гол (40). "Ордабасы" попытался вернуться в игру: Мораес (54) и Астанов с пенальти (82) сократили разрыв, но сравнять счёт не удалось.

В призовой зоне также остаётся "Актобе" (36 очков), который одержал волевую победу над "Окжетпесом" - 2:1. Счёт открыл автогол Касыма (55) в пользу "Окжетпеса", но Шушеначев сравнял (58) и оформил победу для команды (84).

В нижней части таблицы "Туран" прервал длительную безвыигрышную серию, победив "Кайсар" - 1:0 (гол Абзалова, 17), и обогнал "Улытау", сместив его на предпоследнее место. "Атырау" в третий раз подряд сыграл вничью (0:0 с "Жетысу") и остался на последнем месте.

Следующие матчи 22-го тура Премьер-Лиги Казахстана пройдут 23 и 24 августа.

Полные результаты 21-го тура:

16 августа:

"Кайрат" – "Елимай" - 2:3 (2:1)

"Кызылжар" – "Женис" - 1:1 (0:1)

"Туран" – "Кайсар" - 1:0 (1:0)

17 августа:

"Астана" – "Улытау" - 4:0 (0:0)

"Актобе" – "Окжетпес" - 2:1 (0:0)

"Ордабасы" – "Тобол" - 2:3 (0:3)

"Жетысу" – "Атырау" - 0:0


URL: https://www.vb.kg/449508
Теги:
Казахстан, футбол
