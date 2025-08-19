Погода
Экс-тренер Кыргызстана Эркимбаев возглавит сборную Египта по борьбе

- Самуэль Деди Ирие
Бывший главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Азат Эркимбаев подписал контракт с национальной командой Египта на три года, до окончания Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщил сам специалист.

По данным спортивных источников, годовой оклад Эркимбаева составит 100 тысяч долларов.

За время работы со сборной Кыргызстана Эркимбаев воспитал борцов, которые завоевали одно серебро и три бронзовые медали на Олимпийских играх. Кроме того, под его руководством впервые в истории страны спортсменка выиграла золото на взрослом чемпионате мира.

Назначение Эркимбаева рассматривается как значительное усиление тренерского штаба Египта и открывает новые перспективы для развития греко-римской борьбы в этой стране.


Теги:
греко-римская борьба, Египет, тренер, Кыргызстан
