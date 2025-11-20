Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

С 1 декабря начнётся проверка лицензий у служб такси в Кыргызстане

172  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 декабря в Кыргызстане начинается проверка наличия лицензий у служб такси, а транспортным средствам с правым рулём будет полностью запрещено работать в качестве такси. ГУОБДД МВД призывает водителей заблаговременно подать документы. Крайний срок - 1 декабря 2025 года.

ГУОБДД напоминает, что без лицензии и необходимых документов работа такси будет считаться нарушением. Водителям рекомендуется заранее подготовить полный пакет бумаг.

Для получения лицензии физическим лицам необходимо предоставить:

копию свидетельства о регистрации транспортного средства (при необходимости - доверенность на управление);

копию акта о прохождении технического осмотра;

копию договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

копию договора с юридическими или физическими лицами, имеющими производственно-техническую базу для ежедневного предрейсового техосмотра и медосмотра водителей;

подтверждение стажа вождения не менее трёх лет;

другие необходимые документы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449510
Теги:
Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  