Неймар в слезах после разгромного поражения "Сантоса"

В пятницу "Сантос" потерпел сокрушительное поражение на домашнем поле от "Васко да Гамы" со счётом 0:6, что стало причиной увольнения главного тренера клуба Клебера Ксавьера.

Неймар, вернувшийся в "Сантос" на короткий контракт в январе, покидал поле в слезах. "Мне стыдно, - признался форвард. - Я полностью разочарован нашей игрой. Болельщики имеют право протестовать, но без насилия. Сегодняшнее поведение нашей команды на поле было ужасным".

В матче дважды отличился Филиппе Коутиньо, а "Васко" забил пять голов всего за 16 минут второго тайма. После финального свистка болельщики дома повернулись спиной к полю в знак протеста против клуба.

Это поражение стало крупнейшим в карьере Неймара и последней каплей для руководства "Сантоса", которое решило расстаться с Ксавьером, занимавшим пост главного тренера с апреля. Клуб набрал 21 очко в 19 матчах и находится всего на два пункта выше зоны вылета в Серии А Бразилии.

Неймар подчеркнул: "Позор играть так, надевая майку "Сантоса". Всем нужно подумать о своих действиях, потому что при таком отношении даже не стоит выходить на поле в следующем матче".


футбол, Бразилия
