Лассана Диарра подает в суд на ФИФА из-за трансферного спора на €65 млн

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Лассана Диарра подтвердил, что подает в суд на ФИФА из-за конфликта по контракту с "Локомотивом" Москва в 2015 году. Диарра требует компенсацию в размере €65 миллионов, что может иметь серьезные последствия для будущего футбольных трансферов.

Спор начался после того, как "Локомотив" попытался снизить его зарплату, и Диарра отказался тренироваться. ФИФА признала его нарушившим контракт и потребовала вернуть половину трансферной суммы в €20 миллионов, что заблокировало его переход в бельгийский "Шарлеруа". Позже Диарра играл за "Марсель", "Аль-Джазиру" и ПСЖ, но этот инцидент стоил ему значительных карьерных возможностей.

Суд ЕС уже вынес решение в его пользу, признав некоторые правила трансферов ФИФА нарушающими принципы свободного передвижения работников в ЕС. Дело Диарра также вдохновило создание фонда "Justice for Players", который позволяет игрокам требовать компенсацию против ФИФА без предварительных расходов и раскрытия личности.

Ожидается, что решение по делу Диарра будет принято в течение 18 месяцев. Успех может полностью изменить мировой рынок футбольных трансферов.


