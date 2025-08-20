Водителям такси в Кыргызстане дали срок до 1 декабря

"С 22 августа в Кыргызстане вводится обязательное лицензирование таксомоторной деятельности. Крайний срок - 1 декабря", - сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев на пресс-конференции в агентстве "Кабар".

По его словам, с 22 августа 2025 года начнется переходный период, в течение которого водители смогут оформить необходимые документы. После 1 декабря в стране стартуют масштабные рейды по выявлению нарушителей.

Лицензирование будет поэтапным. Оно касается всех, кто оказывает услуги такси, как физических лиц, так и компаний. Лицензия обойдётся в 5 тысяч сомов и будет действовать в течение года.

"За работу без лицензии предусмотрены штрафы: 7 тысяч сомов для физических лиц, 23 тысячи - для юридических", - пояснил представитель МВД.

Контролировать выполнение новых требований будут через стационарные посты, на автостанциях (включая международные маршруты), а также в ходе совместных проверок с другими госорганами.

Что нужно для получения лицензии:

- Автомобиль должен пройти техосмотр;

- Водитель - медицинское освидетельствование и проверку стажа;

- В салоне автомобиля должна находиться табличка с информацией о перевозчике, номером машины и фотографией водителя.

Кроме того, для жалоб пассажиров заработает круглосуточный WhatsApp-номер. Его планируют распространить среди горожан через официальные каналы.