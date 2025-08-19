Погода
Султан Жумабек уулу установил новый рекорд, переплыв озеро Сары-Челек

На озере Сары-Челек в Жалал-Абадской области (1873 м над уровнем моря) известный спортсмен и рекордсмен по высокогорному плаванию Султан Жумабек уулу, сотрудник ОсОО "Асман Ойл Компани", установил новый рекорд, преодолев 7,5 км без отдыха.

Спортсмен стартовал с северного берега в 13:00 и, преодолев встречные волны высотой 10–15 см, достиг южного берега в 15:22. Заплыв длился 2 часа 22 минуты, подтвердив выдающуюся выносливость и мастерство спортсмена.

Мероприятие также было направлено на сохранение Сары-Челекского биосферного заповедника и популяризацию строгого соблюдения природоохранного законодательства. ОАО "Аэропорты Кыргызстана", являющееся материнской компанией предприятия, подчеркнуло важность поддержки спорта и здорового образа жизни среди сотрудников.

Заплыв стал не только спортивным достижением, но и примером уважительного отношения к уникальной природе Кыргызстана.


Теги:
плавание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


