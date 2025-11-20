Садыр Жапаров встретился с президентом Азиатского банка развития

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, принял президента Азиатского банка развития Масато Канда. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В начале беседы глава государства отметил многолетнее сотрудничество между Кыргызстаном и АБР, а также реализацию значимых проектов в ключевых секторах экономики.

Говоря о сохраняющейся положительной динамике социально-экономического развития Кыргызстана, Садыр Жапаров отметил, что в стране формируются благоприятные условия для реализации крупных инфраструктурных проектов.

В этом контексте Президент акцентировал внимание на проектах в транспортном секторе, которые позволят стране обрести статус "регионального хаба". Он также обозначил энергетический и аграрный секторы в качестве приоритетных направлений для сотрудничества.

В свою очередь, Масато Канда подтвердил готовность Азиатского банка развития оказывать поддержку проектам в сфере зеленой энергетики, сельского хозяйства, туризма и транспортной инфраструктуры.

Президент Азиатского банка развития также выразил уверенность, что успешная реализация этих проектов и плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном будут способствовать повышению уровня жизни граждан страны.