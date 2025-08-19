АФК проводит сертификационный курс по футбольному менеджменту в Кыргызстане

В офисе Кыргызского футбольного союза прошёл девятый модуль программы ACFAM (AFC Certificate in Football Administration and Management), направленной на подготовку специалистов в сфере футбольной администрации и менеджмента.

Обучение проводится КФС совместно с Академическим образовательным центром (ACE) Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и впервые реализуется в Кыргызстане среди 47 стран-членов АФК. В курсе участвуют 30 представителей региональных ассоциаций, футбольных клубов, академий и лиг.

Программа состоит из 12 модулей и сочетает теоретические занятия с практическими упражнениями и интерактивными дискуссиями, что позволяет участникам применять полученные знания в профессиональной деятельности. Завершение обучения планируется на начало октября 2025 года.