В Бишкеке провели рейд на угольных базах для контроля качества воздуха

В Бишкеке проведён профилактический рейд на угольных базах для контроля качества атмосферного воздуха. Мероприятие прошло на основании постановления №639 "О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха", сообщает Региональное управление по г. Бишкеку и Аламудунскому району Экологической и технической службы.

По данным Минприроды, в ходе рейда сотрудники проверили угольные базы столицы. Продавцам и владельцам объектов разъяснили меры по улучшению качества воздуха, снижению выбросов загрязняющих веществ и необходимость соблюдения экологических требований.

Проверка показала, что реализуемый уголь состоит из мелкой фракции размером 0–13 мм. Установлено, что такой уголь поступает из Кара-Кече, поставщиком которого является ОАО "КыргызКомур". Владельцам угольных баз вынесены соответствующие предупреждения.

Экологическая и техническая служба подчёркивает, что профилактические и рейдовые мероприятия по охране качества атмосферного воздуха, обеспечению экологической безопасности населения и контролю за соблюдением правил торговли углём будут продолжены.