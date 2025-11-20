Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

В Бишкеке провели рейд на угольных базах для контроля качества воздуха

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проведён профилактический рейд на угольных базах для контроля качества атмосферного воздуха. Мероприятие прошло на основании постановления №639 "О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха", сообщает Региональное управление по г. Бишкеку и Аламудунскому району Экологической и технической службы.

По данным Минприроды, в ходе рейда сотрудники проверили угольные базы столицы. Продавцам и владельцам объектов разъяснили меры по улучшению качества воздуха, снижению выбросов загрязняющих веществ и необходимость соблюдения экологических требований.

Проверка показала, что реализуемый уголь состоит из мелкой фракции размером 0–13 мм. Установлено, что такой уголь поступает из Кара-Кече, поставщиком которого является ОАО "КыргызКомур". Владельцам угольных баз вынесены соответствующие предупреждения.

Экологическая и техническая служба подчёркивает, что профилактические и рейдовые мероприятия по охране качества атмосферного воздуха, обеспечению экологической безопасности населения и контролю за соблюдением правил торговли углём будут продолжены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449526
Теги:
Минприродресурсов, рейд, уголь, экология, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  