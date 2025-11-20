Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

В Бишкеке начали новогоднее оформление площади Ала-Тоо

160  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке началась подготовка к новогоднему оформлению площади Ала-Тоо. Главную ёлку в этом году установят на северной стороне площади, чтобы расширить пространство для прогулок, фотозон и праздничных мероприятий. По данным столичной мэрии, все решения принимаются с учётом энергосбережения, безопасности и требований законодательства о тишине.

Муниципальные службы уже приступили к монтажу: проверяются гирлянды, устанавливаются конструкции и декоративные элементы. При оформлении максимально используются материалы прошлых лет - игрушки, световые элементы, фигуры и малые архитектурные формы. Ежегодно им придают новое дизайнерское решение.

Основные гирлянды не обновлялись три года, поэтому для ёлки приобретут новые энергосберегающие световые элементы с регуляторами мощности, а также новые игрушки. Энергопотребление полностью оформленной ёлки составит 53 кВт.ч

В оформлении площади традиционно участвует бизнес, что позволяет не нагружать городской бюджет. В этом году вклад партнёров увеличится, поскольку обновляются реквизит, элементы прогулочной зоны, домики и декоративные конструкции. Одним из ключевых новшеств станет расширенный ледовый каток - его площадь увеличится с 400 до 1400 кв.м.

Скоро начнётся оформление прогулочной зоны и фуд-зоны. Количество домиков сокращено с 36 до 14 для создания большего свободного пространства и снижения нагрузки на электросети; энергоёмкость каждого домика снижена вдвое. Необходимая мощность для работы зоны - около 2 кВт.

Подготовка ведётся с соблюдением условий труда: для сотрудников организовано горячее питание. Завершить монтаж планируют к середине декабря.

Работа прогулочной зоны, фуд-зоны и проведение массовых мероприятий будут завершаться до 22:00.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449527
Теги:
Новый год, праздник, Бишкек, площадь Ала-Тоо
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  