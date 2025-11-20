В Бишкеке начали новогоднее оформление площади Ала-Тоо

В Бишкеке началась подготовка к новогоднему оформлению площади Ала-Тоо. Главную ёлку в этом году установят на северной стороне площади, чтобы расширить пространство для прогулок, фотозон и праздничных мероприятий. По данным столичной мэрии, все решения принимаются с учётом энергосбережения, безопасности и требований законодательства о тишине.

Муниципальные службы уже приступили к монтажу: проверяются гирлянды, устанавливаются конструкции и декоративные элементы. При оформлении максимально используются материалы прошлых лет - игрушки, световые элементы, фигуры и малые архитектурные формы. Ежегодно им придают новое дизайнерское решение.

Основные гирлянды не обновлялись три года, поэтому для ёлки приобретут новые энергосберегающие световые элементы с регуляторами мощности, а также новые игрушки. Энергопотребление полностью оформленной ёлки составит 53 кВт.ч

В оформлении площади традиционно участвует бизнес, что позволяет не нагружать городской бюджет. В этом году вклад партнёров увеличится, поскольку обновляются реквизит, элементы прогулочной зоны, домики и декоративные конструкции. Одним из ключевых новшеств станет расширенный ледовый каток - его площадь увеличится с 400 до 1400 кв.м.

Скоро начнётся оформление прогулочной зоны и фуд-зоны. Количество домиков сокращено с 36 до 14 для создания большего свободного пространства и снижения нагрузки на электросети; энергоёмкость каждого домика снижена вдвое. Необходимая мощность для работы зоны - около 2 кВт.

Подготовка ведётся с соблюдением условий труда: для сотрудников организовано горячее питание. Завершить монтаж планируют к середине декабря.

Работа прогулочной зоны, фуд-зоны и проведение массовых мероприятий будут завершаться до 22:00.