22 августа в Кыргызстана вводится запрет на такси с правым рулем

В Кыргызстане с 22 августа 2025 года запрещается использование автомобилей с правым рулем для осуществления коммерческих пассажирских перевозок. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев.

По его словам, запрет на ввоз и регистрацию транспортных средств с правым рулем был введен еще в 2025 году, а с 1 января 2020 года начали вводится профилактические мероприятия в отношении владельцев таких авто.

- Запрет был установлен в 2020 году для использования машин с правым рулем в коммерческих целях. Теперь, начиная с 22 августа 2025 года, водители не смогут получить лицензию на пассажирские перевозки на таких автомобилях и не имеют права работать таксистами", - пояснил Нурдин Самбаев.

Основная задача - сделать передвижение по дорогам Кыргызстана безопасным для пассажиров.