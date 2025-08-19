Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

22 августа в Кыргызстана вводится запрет на такси с правым рулем

197  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане с 22 августа 2025 года запрещается использование автомобилей с правым рулем для осуществления коммерческих пассажирских перевозок. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев.

По его словам, запрет на ввоз и регистрацию транспортных средств с правым рулем был введен еще в 2025 году, а с 1 января 2020 года начали вводится профилактические мероприятия в отношении владельцев таких авто.

- Запрет был установлен в 2020 году для использования машин с правым рулем в коммерческих целях. Теперь, начиная с 22 августа 2025 года, водители не смогут получить лицензию на пассажирские перевозки на таких автомобилях и не имеют права работать таксистами", - пояснил Нурдин Самбаев.

Основная задача - сделать передвижение по дорогам Кыргызстана безопасным для пассажиров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449528
Теги:
Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  