Почему управляющие компании становятся решающим фактором на рынке жилья

В условиях трансформации городского ядра столицы всё более актуальным становится вопрос: какова истинная ценность недвижимости в Бишкеке? Ответ на него был дан на площадке TED Talk 3, посвящённой теме "Расшифровка новой ценности недвижимости - за пределами цены за квадратный метр", которая прошла в Бишкеке.

Мероприятие собрало экспертов, инвесторов, градостроителей и жителей, объединённых стремлением к развитию устойчивой городской среды. Инициатором выступила компания RCA Living - девелопер флагманского жилого комплекса Royal Central Park. TED Talk стал частью серии инициатив, направленных на формирование открытой площадки для содержательного диалога о будущем столичной недвижимости.

Одним из спикеров мероприятия стал Шаршенбек уулу Азат, ведущий эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости, подготовивший множество руководителей строительных компаний Кыргызстана. Он подробно рассказал о значении управляющих компаний в современных жилых и коммерческих объектах.

"Управляющие компании обслуживают большие комплексы и работают во благо всех жителей и коммерческих объектов. В Кыргызстане первая управляющая компания появилась в 2017 году. Мы были новаторами, потому что рынок России и Казахстана пришёл к этому ещё в 2000-х. Сейчас управляющие компании создаются крупными строительными компаниями, и их роль в развитии рынка недвижимости становится ключевой", - отметил Азат.

Он подчеркнул, что грамотное управление недвижимостью напрямую влияет на стоимость объектов и уровень арендной платы. "Если управляющая компания участвует уже на этапе проектирования, она знает, где лучше разместить площадки, как спроектировать коридоры и планировки, какие системы безопасности и инженерные узлы внедрять. Это позволяет минимизировать аварийные ситуации и делает объект привлекательным для арендаторов и покупателей", - добавил эксперт.

Спикер привёл международные примеры: в США объекты с управляющими компаниями показывают значительный рост арендной стоимости, а в Кыргызстане квартиры в жилых комплексах с качественным управлением быстрее находят покупателей. Он также отметил, что управляемые бизнес-комплексы демонстрируют высокую ликвидность коммерческих помещений.

На мероприятии обсуждались вопросы устойчивого развития столицы, интеграции современных стандартов управления недвижимостью и влияния сервисных компаний на долгосрочную ценность объектов. Участники сошлись во мнении, что формирование качественного рынка недвижимости требует комплексного подхода: сочетания архитектурного проектирования, грамотного управления, современных технологий и внимания к интересам жителей.

TED Talk 3 показал, что рынок недвижимости Бишкеке активно трансформируется, и будущее за комплексами с профессиональным управлением и продуманной инфраструктурой, где каждый квадратный метр несёт ценность не только финансовую, но и социальную.