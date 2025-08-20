Самый высокий баскетболист России сыграет в Кубке страны по футболу

Бывший профессиональный баскетболист Павел Подкользин, рост которого составляет 226 см, примет участие в матче 1/128 финала FONBET Кубка России между командами "Амкал" и "Калуга", который состоится 19 августа.

Глава "Амкал" Герман Попков отметил трудности с экипировкой Подкользина: форма и бутсы 53-го размера создают определённые сложности. Если спортсмен выйдет на поле, он станет самым высоким игроком в истории Кубка России.

40-летний Подкользин официально признан самым высоким человеком в России и внесён в Книгу рекордов страны. В 2004–2006 годах он выступал в НБА за "Даллас Маверикс", а также играл за российские клубы "Химки" и "Нижний Новгород".