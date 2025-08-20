Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Самый высокий баскетболист России сыграет в Кубке страны по футболу

149  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший профессиональный баскетболист Павел Подкользин, рост которого составляет 226 см, примет участие в матче 1/128 финала FONBET Кубка России между командами "Амкал" и "Калуга", который состоится 19 августа.

Глава "Амкал" Герман Попков отметил трудности с экипировкой Подкользина: форма и бутсы 53-го размера создают определённые сложности. Если спортсмен выйдет на поле, он станет самым высоким игроком в истории Кубка России.

40-летний Подкользин официально признан самым высоким человеком в России и внесён в Книгу рекордов страны. В 2004–2006 годах он выступал в НБА за "Даллас Маверикс", а также играл за российские клубы "Химки" и "Нижний Новгород".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449531
Теги:
Россия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  