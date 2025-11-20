Эксклюзив ВБ: Министр ИТ Пакистана о новых цифровых возможностях

В рамках международного форума наша редакция VB.KG получила эксклюзивную возможность поговорить с министром информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шазой Фатимой Хаваджа. В интервью она рассказала о самых успешных цифровых инициативах страны, создании единой системы электронных услуг, обеспечении кибербезопасности и перспективах сотрудничества с Кыргызстаном.

- Какие цифровые инициативы и реформы в Пакистане сегодня можно назвать наиболее успешными?

- В начале января мы приняли Закон о Цифровой Нации Пакистан, который стал комплексной дорожной картой цифровой трансформации по трём ключевым направлениям: экономика, государственное управление и общество. За ним последовало утверждение национальной политики в области искусственного интеллекта.

Самым значимым шагом стало начало выдачи цифровых удостоверений личности - это серьёзный вызов для страны с населением 240 млн человек. Параллельно мы двигаемся к всесторонней цифровой трансформации, включая экономику и социальный сектор.

Также мы создаём наш собственный супер-апп - аналог кыргызского "Тундука". Он позволит гражданам получать государственные услуги дистанционно, полностью бесконтактно.

Если говорить о конкретных успехах, их два.

Первое - система цифровых платежей RAAST.

Она внедрена через единый QR-код, работает во всех банках и цифровых кошельках и ускоряет переход страны к полностью цифровым транзакциям. Например, в месяц Рамадан 800 тысяч женщин открыли цифровые кошельки благодаря субсидиям, выплачиваемым через RAAST.

Второе - система электронного правительства e-office.

Сегодня 98% работы федерального правительства переведены в электронный формат. Премьер-министр и министры видят движение всех файлов и документов в реальном времени, что повышает прозрачность и эффективность государственного аппарата.

- Как Пакистану удалось обеспечить доступ населения к цифровым государственным услугам?

- Ключевым инструментом стал уже упомянутый Закон о Цифровой Нации Пакистан. Он создал Пакистанское цифровое агентство и Национальную цифровую комиссию, которую возглавляет премьер-министр. В комиссию входят главы провинций и руководители крупнейших регуляторов. Это обеспечивает согласованность цифровой политики по всей стране.

Уже работает супер-приложение для Исламабада - "Asaan Khidmat Islamabad", и сейчас мы работаем над его внедрением по всей стране.

Мы также цифровизировали систему удостоверений личности. Уже доступна подача заявлений в онлайн-формате и получение цифровой, электронно проверяемой личности. Более 50 госуслуг предоставляются онлайн, к декабрю мы планируем довести их число до 100.

- В условиях растущей цифровизации как Пакистан обеспечивает кибербезопасность?

- У нас создан Pakistan CERT - Национальная команда реагирования на компьютерные инциденты, которая отслеживает угрозы, реагирует на инциденты и выдаёт рекомендации. Существуют и другие структуры, например NTISB, отвечающая за безопасность госинформационных систем.

Сейчас мы завершаем разработку национальной политики кибербезопасности, которая создаёт независимое Управление кибербезопасности. Оно будет защищать государственные системы, данные и граждан в цифровую эпоху.

- Какие пакистанские цифровые решения, на ваш взгляд, могут быть полезны Кыргызстану?

- Мы видим большой потенциал в расширении сотрудничества. Одно из направлений - оптоволоконное соединение Центральной Азии с подводными кабельными станциями Пакистана в Карачи. Кыргызстан - страна без выхода к морю, и мы можем предоставить ему более короткий путь к глобальной сети.

Кроме того, завтра я встречусь с министром Кыргызстана, чтобы обсудить возможные направления сотрудничества в сфере цифровых решений.

- Возможна ли более широкая кооперация в области цифровых технологий?

- Да, безусловно. Помимо инфраструктуры мы видим большой потенциал в B2B-сотрудничестве. На форуме CAREC уже подписан один меморандум о взаимопонимании между нашими компаниями.

Пакистанские IT-компании работают в более чем 190 странах мира, и мы готовы предоставить этот уровень глобального доступа кыргызским партнёрам при создании совместных проектов. Это позволит развивать совместные продукты, повышать квалификацию, обмениваться опытом и укреплять связи между нашими странами.