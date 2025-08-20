Россия передала гуманитарную помощь ВПП ООН для детей в Кыргызстане

В Кыргызстан прибыла новая партия гуманитарной помощи из Российской Федерации в объеме более 1 тысячи 280 тонн продовольствия. Она безвозмездно предоставлена в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) и будет распределена среди уязвимых семей по стране.

Обогащенная пшеничная мука и растительное масло будут направлены примерно 5 тысячам 100 малоимущим семьям, участвующим в проектах ВПП ООН. Взамен они примут участие в восстановлении ирригационных сетей, систем водоснабжения, посадке деревьев, укреплении берегов рек, а также пройдут тренинги по использованию современных методов сельского хозяйства.

Целевые семьи получат 300 килограммов муки и 30 литров масла, а участники тренингов - 150 килограммов муки и 15 литров масла.

Проекты направлены не только на продовольственную поддержку, но и н а повышение устойчивости сообщества к климатическим рискам и создание новых возможностей для занятости.

За последние 15 лет Россия и ВПП ООН оказали многогранную поддержку стране - от экстренной помощи до развития систем социальной защиты, включая национальную программу школьного питания.

- Сегодня мы видим передачу очередной партии гуманитарной помощи из Российской Федерации. Эти ресурсы будут направлены самым уязвимым нуждающимся семьям в нашей стране. Несмотря на то что уровень бедности снижается, сегодня за чертой бедности все еще проживает 25.7 % населения - это более 1.8 млн человек, большинство из которых жители сел.

Именно поэтому подобные инициативы имеют жизненно важное значение. Совместные проекты с Всемирной продовольственной программой ООН решают сразу три задачи -

- снижают бедность

- повышают продовольственную безопасность

- и улучшают инфраструктуры в отдаленных регионах.

От имени правительства выражаю искреннюю признательность Всемирной продовольственной программе и нашему стратегическому партнеру - Российской Федерации, - отметил министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров.

В мероприятии принял участие посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов и страновой директор ВПП ООН в Кыргызстане Кожиро Накай.