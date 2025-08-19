Погода
ГКНБ: Супруге осужденного Даниэля Ажиева передана квартира и автомашина

- Назгуль Абдыразакова
Сегодня председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев принял Наргизу Ажиеву, которая 29 июля 2025 года через СМИ распространила видеообращение в адрес президента Садыра Жапарова с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении одной из ранее конфискованных государством квартир для проживания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая тяжёлую жизненную ситуацию, а также наличие у Ажиевой ребёнка с инвалидностью, ей была передана ранее конфискованная квартира, а также вручена новая автомашина.

Следует отметить, что по факту создания организованного преступного сообщества с целью легализации доходов, полученных преступным путём посредством незаконной деятельности так называемых "веб-кам" студий, принадлежащих Даниэлю Ажиеву, постановлением следственного судьи Первомайского суда г. Бишкек был наложен арест на имущество Ажиева с последующим обращением его в доход государства путём конфискации недвижимости и автомобилей. Общая стоимость конфискованного составила 262 миллиона сомов", - говорится в сообщении ведомства.


Теги:
ГКНБ, автомобили, жилье
