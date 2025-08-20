Ветеринарно-фитосанитарный надзор провел мониторинг рынков Кыргызстана

В ряде областей республики службой Ветеринарного и фитосанитарного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведён мониторинг. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Баткенской, Ысык-Кульской и Таласской областях осуществлён ветеринарный и фитосанитарный контроль. Проверки охватили продовольственные и скотные рынки, а также места реализации мясной продукции.

Во время мониторинга с торговцами проведена разъяснительная работа по соблюдению установленных правил.

Кроме того, по поручению Чон-Алайской районной госадминистрации в селе Бурган-Суу организован ветеринарный контрольный пост.

Совместно с сотрудниками районного ОВД установлено трёхсуточное дежурство для предотвращения кражи скота и усиления ветеринарного надзора.

Для информации: Ветеринарный и фитосанитарный надзор направлен на обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, предотвращение незаконной торговли, защиту здоровья граждан и развитие животноводства.