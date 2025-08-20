Погода
В Кашгаре китайские и кыргызские компании подписали 10 соглашений

- Светлана Лаптева
10 соглашений о сотрудничестве были подписаны между китайскими и кыргызскими компаниями на 15-й товарной ярмарке "Кашгар - Центральная и Южная Азия". В воскресенье в рамках ярмарки состоялось специальное мероприятие с ориентацией на Кыргызстан. Соглашения охватывают логистику, энергетику, сельское хозяйство и другие приоритетные сферы сотрудничества.

Кыргызстан - важный партнер по сотрудничеству в реализации инициативы "Пояс и путь", заявил партийный руководитель Ассоциации промышленников и торговцев округа Кашгар /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/ Го Юнчан в ходе мероприятия. В первом полугодии 2025 года китайско-кыргызский товарооборот рос достаточно высокими темпами, отметил он, выделив торговлю Кашгара с этой соседней страной, достигшую 16,28 млрд юаней /около 2,26 млрд долл. США/.

В последние годы предприятия частного сектора в Кашгаре проявляют большую заинтересованность в продвижении за границу, вкладывая капитал в том числе в экономику Кыргызстана, включая проекты в области зеленой горнодобывающей промышленности, ресторанно-гостиничного бизнеса, розничной торговли и современного сельского хозяйства, рассказал Го Юнчан. Большие возможности сотрудничества, по его мнению, открываются в чистой энергетике с учетом активного подхода Кыргызстана к развитию "зеленых" источников энергии и наличия существенного технологического, инвестиционного и производственного потенциала у китайской стороны.

С кыргызской стороны высокая оценка была дана статусу Кашгара как международного логистического хаба, что, по их мнению, способно открыть дополнительные возможности для углубления двустороннего сотрудничества.

Источник: Синьхуа


Китай, Кыргызстан
