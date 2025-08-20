Погода
"Почему я, законопослушный водитель, должен платить за ошибки других?"

- Бакыт Басарбек
"Почему я, законопослушный водитель с 60-летним безаварийным стажем, должен платить за ошибки других?". Таким вопросом в разговоре с корреспондентом VB.KG задался политолог Бакыт Бакетаев.

"Я вожу автомобиль уже 60 лет. За это время я не допустил ни одной аварии, ни разу не стал виновником ДТП, не подвергал опасности ни себя, ни других. Таких, как я, в Кыргызстане - большинство. По экспертным оценкам, около 80–90 процентов водителей не попадают в аварии. Тем не менее, по закону, каждый из нас обязан ежегодно оплачивать обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Возникает закономерный вопрос: почему я, законопослушный и безаварийный водитель, обязан финансировать последствия ошибок и безответственности других водителей?", - спросил он.

В Кыргызстане действует Закон КР "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств" от 5 мая 2008 года № 83 (с изменениями по состоянию на 2023 год).

Согласно статье 4 данного закона, каждый владелец транспортного средства обязан заключить договор обязательного страхования ответственности, независимо от:

- стажа вождения;

- аварийной истории;

- поведения на дороге.

Таким образом, закон уравнивает в правах и обязанностях как добросовестного водителя, так и злостного нарушителя ПДД.

"В Основах законодательства КР (статья 6 Гражданского кодекса) закреплен принцип добросовестности и разумности в реализации гражданских прав и обязанностей. Это означает, что закон не должен поощрять безответственное поведение и не должен наказывать дисциплинированных.

Однако в действующей модели автострахования:

- одинаковую сумму страховой премии в год платит и водитель, 30 лет не имевший ни одного ДТП, и тот, кто попадал в 2–3 аварии за последний год;

- отсутствует прогрессивная шкала ответственности;

- нет действенного механизма стимулирования безопасной езды. Бонусы и скидки от страховых компаний минимальны, непрозрачны и не всегда применяются на практике.

Это противоречит принципу эквивалентности риска и обязательств, нарушает баланс интересов сторон и создает эффект коллективной безответственности.

В странах с развитой страховой системой Германии, Японии, Канаде и Южной Корее применяется персонифицированный подход к тарифу ОСАГО. Используются бонус-малус системы, где водителям с нулевой аварийной историей предоставляются скидки до 70 процентов.

В ряде штатов США и провинциях Канады предусмотрено частичное или полное освобождение от обязательной страховки для водителей с 20 и более годами безаварийной езды (при условии депозита или финансовой гарантии).

Также внедряются телематические тарифы с использованием GPS и датчиков, фиксирующих стиль вождения (резкие торможения, ускорения, превышение скорости). На основе этих данных формируется индивидуальная страховая ставка.

Почему бы не внедрить подобный подход и в Кыргызстане? Почему дисциплинированный гражданин не может рассчитывать на привилегии, если он десятилетиями ездит аккуратно?

Учитывая вышеизложенное, я предлагаю пересмотреть действующий подход к обязательному страхованию и внести в него справедливые корректировки.

Мои предложения:

- ввести категории риска для водителей на основании данных МВД и страховых компаний;

- освободить от ежегодной оплаты ОСГОПВТС водителей с 20 и более годами безаварийного стажа;

- установить повышенные ставки для лиц с аварийной историей и административными нарушениями ПДД;

- создать цифровую базу страхового рейтинга водителя, доступную для всех страховых компаний.

Такая система позволит снизить количество ДТП, поскольку водитель будет дорожить своей "безаварийной репутацией". Она повысит дисциплину и культуру вождения, а также уменьшит финансовое бремя для пенсионеров и малообеспеченных граждан, которые десятилетиями соблюдают ПДД и не создают угроз на дороге.

Принцип "платит каждый" может быть оправдан для налогов, но он несправедлив в страховой системе, где уровень риска у всех участников разный.

Если государство действительно заинтересовано в безопасности на дорогах, оно должно поощрять тех, кто своим поведением снижает аварийность, а не заставлять их платить за чужие ошибки", - резюмировал политолог.


Теги:
ПДД, автомобили, Бакыт Бакетаев
