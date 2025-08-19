В Караколе задержана женщина по делу о рейдерском захвате АО "Дыйкан"

Гражданка КР З.Б.В. задержана в рамках уголовного дела о рейдерском захвате имущественного комплекса и земельного участка площадью 3,30 га АО "Дыйкан" в селе Тюп Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, З.Б.В. путем подделки документов, искажения результатов голосования и внесения недостоверных сведений составила протоколы собраний, незаконно назначила себя председателем и распоряжалась имуществом АО "Дыйкан".

Решением суда задержанная заключена под стражу в СИЗО №23 г. Каракол.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.