В Бишкеке покажут новый иранский фильм "Бог войны"

20 августа 2025 года в Доме кино им. Ч. Айтматова состоится показ нового иранского фильма "Бог войны". Мероприятие организовано Культурным представительством при Посольстве Ирана в Кыргызстане совместно с Домом кино в рамках сотрудничества в области кинематографии.

Фильм рассказывает о реальном и важном событии, связанном с достижениями Ирана в ракетостроении. По старым сведениям, американцы дали это название ракете, созданной Ираном во время войны с опорой на собственные силы.

Начало показа в 18:00. Картина будет демонстрироваться на персидском языке с субтитрами на русском.

Вход свободный.


