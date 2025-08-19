Россия, Китай, Глобальный Юг – курс на многополярность

Недавняя встреча на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала всему миру, что эпоха доминирования Запада в международной политике, международной экономике подходит к концу. Чтобы выработать (и, главное, реализовать) по-настоящему всеобъемлющие договорённости, необходим консенсус сразу нескольких центров силы. А эти центры формируются и "набирают вес" прямо на наших глазах. Речь, в частности, идёт о таких авторитетных объединениях как БРИКС, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Эффективную модель сотрудничества суверенных государств в рамках ЕАЭС будут обсуждать, в числе прочего, делегаты ежегодного Всемирного форума "Новая эпоха – новые пути", который 20 и 21 августа проводит в Москве Международная организация Евразийского сотрудничества (МОЕС). Напомним: ЕАЭС был создан ровно десять лет назад в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик государств-членов, а также для обеспечения условий стабильного повышения благосостояния граждан стран-участниц Союза. Из-за того что в ЕАЭС применяется единый таможенный тариф, товары между территориями перемещаются свободно – без декларирования и государственного контроля. В нём также существуют единые санитарные, ветеринарные и карантинные меры. Страны Союза проводят скоординированную экономическую, промышленную, сельскохозяйственную, транспортную и трудовую политику, работают над созданием единого цифрового пространства. Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Разумеется, дискуссии тысячи делегатов из 55 стран, которые соберутся на Форум, не ограничатся анализом функционирования Евразийского экономического Союза. Программа двухдневного мероприятия включает 18 тематических сессий. Основные треки форума таковы:

Стратегия развития Большого Евразийского партнерства, векторы интеграции, роль институтов и многосторонних форматов; Новые финансовые инструменты (криптовалюты, цифровые финансовые активы, ЦВЦБ), трансграничные расчёты в условиях санкций, развитие международного лизинга и его правовые аспекты; Цифровизация промышленности, внедрение ИИ, промышленная кооперация, высокотехнологичные производства и логистические коридоры (например, Север-Юг); Углубление связей с ключевыми регионами (Индия, страны Залива, Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка), инвестиционная привлекательность, снижение торговых дисбалансов; Юридическая защита бизнеса, адаптация к санкциям, антикоррупционные меры, гармонизация законодательства.

Но это лишь небольшая часть повестки Форума. Гостей ждёт насыщенная деловая программа, включающая тематические сессии под эгидой Министерства иностранных дел Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, "Гражданской двадцатки" – официальной группы взаимодействия G20, международных партнёров из Африки, Индии, Азии, стран Залива. Делегаты съедутся в Москву, чтобы попытаться найти решение сотен сложных задач, вытекающих из идеи более тесной кооперации на огромном евразийском пространстве. Собственно, это и является главной мыслью, которой руководствовались создатели МОЕС. Организация объединяет российских и международных экспертов из сфер экономики и финансов, бизнеса и предпринимательства, развития регионов и инвестиций, технологий и безопасности. Цель МОЕС - всесторонне содействовать интеграции на пространстве Большой Евразии и Глобального Юга, активно участвовать в формировании инструментов, укрепляющих фундамент равноправного сотрудничества и многополярного мироустройства.

"Сегодня, когда появляются новые мировые центры принятия решений, возрастает роль международных площадок, где каждый может высказать свою позицию, быть услышанным, внести свой вклад в становление нового справедливого миропорядка. Цель Форума – выстроить мосты между всеми участниками этих процессов, учесть интересы бизнеса, власти, гражданского общества, принять во внимание скорости движения каждой из сторон. Только в открытом, уважительном диалоге равных партнёров мы сможем ускорить интеграцию на Евразийском континенте, ответить на запросы общества – безопасный, справедливый мир с равными возможностями для каждого", – так сформулировал магистральные приоритеты московского мероприятия Дмитрий Стасюлис, президент МОЕС, президент Форума, шерпа России в "Гражданской двадцатке".

О том, что встреча носит очень серьёзный и деловой характер, предполагающий последующие конкретные действия, говорит состав участников Форума. В нём примут участие Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел РФ, Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, Светлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив, Борис Ханчалян, заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа", Владимир Сергиенко, публицист, политолог, журналист, радиоведущий, доктор Далбир Сингх, национальный секретарь Индийского национального конгресса, член Высшего Консультативного совета Ассамблеи народов мира, президент Фонда политики и управления, председатель Форума One Globe, доктор Мохаммед Абдулла Аль-Али, генеральный директор TRENDS Research and Advisory (ОАЭ), Гао Ци, глава представительства в Российской Федерации Китайского комитета содействия международной торговли и Китайской палаты международной торговли и другие знаковые фигуры. А ещё в рамках предстоящего мероприятия пройдёт серия бизнес-диалогов с участием делегаций из Индии, Китая, Бахрейна, Сенегала, Эфиопии и стран Латинской Америки.

Как видим, гостей ждёт сверхнасыщенная программа. Не будем предаваться иллюзиям: никто не гарантирует, что после 21 августа мир полностью изменится. Но одно известно точно: после завершения Форума мировое сообщество хоть на шаг, но приблизится к справедливой модели многополярного устройства, о которой мечтают миллиарды жителей нашей планеты.