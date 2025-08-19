Россия, Китай, Глобальный Юг – курс на многополярность

Недавняя встреча на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала всему миру, что эпоха доминирования Запада в международной политике, международной экономике подходит к концу. Чтобы выработать (и, главное, реализовать) по-настоящему всеобъемлющие договорённости, необходим консенсус сразу нескольких центров силы. А эти центры формируются и "набирают вес" прямо на наших глазах. Речь, в частности, идёт о таких авторитетных объединениях как БРИКС, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Эффективную модель сотрудничества суверенных государств в рамках ЕАЭС будут обсуждать, в числе прочего, делегаты ежегодного Всемирного форума "Новая эпоха – новые пути", который 20 и 21 августа проводит в Москве Международная организация Евразийского сотрудничества (МОЕС). Напомним: ЕАЭС был создан ровно десять лет назад в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик государств-членов, а также для обеспечения условий стабильного повышения благосостояния граждан стран-участниц Союза. Из-за того что в ЕАЭС применяется единый таможенный тариф, товары между территориями перемещаются свободно – без декларирования и государственного контроля. В нём также существуют единые санитарные, ветеринарные и карантинные меры. Страны Союза проводят скоординированную экономическую, промышленную, сельскохозяйственную, транспортную и трудовую политику, работают над созданием единого цифрового пространства. Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Разумеется, дискуссии тысячи делегатов из 55 стран, которые соберутся на Форум, не ограничатся анализом функционирования Евразийского экономического Союза. Программа двухдневного мероприятия включает 18 тематических сессий. Основные треки форума таковы:
Но это лишь небольшая часть повестки Форума. Гостей ждёт насыщенная деловая программа, включающая тематические сессии под эгидой Министерства иностранных дел Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, "Гражданской двадцатки" – официальной группы взаимодействия G20, международных партнёров из Африки, Индии, Азии, стран Залива. Делегаты съедутся в Москву, чтобы попытаться найти решение сотен сложных задач, вытекающих из идеи более тесной кооперации на огромном евразийском пространстве. Собственно, это и является главной мыслью, которой руководствовались создатели МОЕС. Организация объединяет российских и международных экспертов из сфер экономики и финансов, бизнеса и предпринимательства, развития регионов и инвестиций, технологий и безопасности. Цель МОЕС - всесторонне содействовать интеграции на пространстве Большой Евразии и Глобального Юга, активно участвовать в формировании инструментов, укрепляющих фундамент равноправного сотрудничества и многополярного мироустройства.
"Сегодня, когда появляются новые мировые центры принятия решений, возрастает роль международных площадок, где каждый может высказать свою позицию, быть услышанным, внести свой вклад в становление нового справедливого миропорядка. Цель Форума – выстроить мосты между всеми участниками этих процессов, учесть интересы бизнеса, власти, гражданского общества, принять во внимание скорости движения каждой из сторон. Только в открытом, уважительном диалоге равных партнёров мы сможем ускорить интеграцию на Евразийском континенте, ответить на запросы общества – безопасный, справедливый мир с равными возможностями для каждого", – так сформулировал магистральные приоритеты московского мероприятия Дмитрий Стасюлис, президент МОЕС, президент Форума, шерпа России в "Гражданской двадцатке".
О том, что встреча носит очень серьёзный и деловой характер, предполагающий последующие конкретные действия, говорит состав участников Форума. В нём примут участие Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел РФ, Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, Светлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив, Борис Ханчалян, заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа", Владимир Сергиенко, публицист, политолог, журналист, радиоведущий, доктор Далбир Сингх, национальный секретарь Индийского национального конгресса, член Высшего Консультативного совета Ассамблеи народов мира, президент Фонда политики и управления, председатель Форума One Globe, доктор Мохаммед Абдулла Аль-Али, генеральный директор TRENDS Research and Advisory (ОАЭ), Гао Ци, глава представительства в Российской Федерации Китайского комитета содействия международной торговли и Китайской палаты международной торговли и другие знаковые фигуры. А ещё в рамках предстоящего мероприятия пройдёт серия бизнес-диалогов с участием делегаций из Индии, Китая, Бахрейна, Сенегала, Эфиопии и стран Латинской Америки.
Как видим, гостей ждёт сверхнасыщенная программа. Не будем предаваться иллюзиям: никто не гарантирует, что после 21 августа мир полностью изменится. Но одно известно точно: после завершения Форума мировое сообщество хоть на шаг, но приблизится к справедливой модели многополярного устройства, о которой мечтают миллиарды жителей нашей планеты.