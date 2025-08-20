В ОАО "Айыл Банк" состоялось общее внеочередное собрание акционеров. Прекращены полномочия главы совета директоров "Айыл Банка" Максата Эржанова.

Главой совета директоров "Айыл Банка" назначен Оралбек Чомоков

О решениях, принятых собранием акционеров, сообщили Кыргызская фондовая биржа и "Айыл Банк".

Как сообщает КФБ, председатель совета директоров ОАО "Айыл Банк" Максат Эржанов покинул свой пост, подав заявление об уходе по собственному желанию. Официальные причины его ухода не названы.

Членом совета директоров ОАО "Айыл Банк" сроком на 4 года был избран Оралбек Чомоков.

В ОАО "Айыл Банк" сообщили, что решением собрания акционеров главой совета директоров ОАО "Айыл Банк" назначен Оралбек Чомоков. Он управленец с большим опытом работы в финансовой сфере, имеет многолетний стаж руководящей работы в банковской системе КР.

"ОАО "Айыл Банк" выражает глубокую благодарность Максату Эржанову за вклад в развитие банка, постоянную деятельность в совете директоров, поддержку важных инициатив, направленных на обеспечение доступности финансовых услуг для сельского населения и модернизацию банковского процесса", - говорится в сообщении Банка.

Напомним, в августе 2023 года Максат Эржанов из "Керемет Банка" вернулся в "Айыл Банк". А уже в сентябре в совет директоров ОАО "Айыл Банк" сроком на 4 года были избраны Максат Эржанов, Камбарбек Молдобеков и Алтынай Суюмбаева. Председателем совета директоров стал Максат Эржанов. Тогда были прекращены полномочия Нургазы Абдрашева, Талайбека Турумбекова и Назгуль Алаковой.

Ранее, в августе 2022 года, на основании постановления совета директоров "Айыл Банка" Максат Эржанов был избран главой правления ОАО "Айыл Банк", а уже в ноябре 2022 года он был освобожден от занимаемой должности.

Также напомним, в июле 2022 года решением совета директоров ОАО "РСК Банк" на должность заместителя председателя правления был назначен Оралбек Чомоков. В августе 2024 года в ОАО "Элдик Банк" полномочия зампреда правления Оралбека Чомокова были прекращены. Немногим позже он стал главой правления ОАО "Capital Bank".