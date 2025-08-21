Погода
В Кыргызстане могут создать Фонд зеленого финансирования

- Светлана Лаптева
Министерство экономики КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о создании ОАО "Фонд зеленого финансирования Кыргызской Республики".

Как пояснили в ведомстве, инициатива направлена на развитие системы поддержки экологически устойчивых проектов и координацию взаимодействия с международными партнерами. Идея создания подобного института ранее предлагалась предпринимателями и банкирами, работающими в сфере "зеленого" финансирования.

По данным Минэконома, необходимость учреждения фонда связана с несколькими задачами:

объединение и структурирование финансовой помощи международных партнеров через единый национальный институт;

развитие институционального потенциала фонда и четкие ориентиры для глобальных доноров;

представление Кыргызстана в мировой системе зеленого финансирования через единого координатора;

расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами и климатическими фондами;

повышение качества проектного управления, прозрачности и диверсификации инструментов зеленого финансирования.

В министерстве отмечают, что создание фонда позволит повысить эффективность реализации "зеленых" инициатив и упростить доступ к глобальным климатическим ресурсам.


Теги:
Кыргызстан, зеленая экономика
