В Кыргызстане могут создать Фонд зеленого финансирования

Министерство экономики КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о создании ОАО "Фонд зеленого финансирования Кыргызской Республики".
Как пояснили в ведомстве, инициатива направлена на развитие системы поддержки экологически устойчивых проектов и координацию взаимодействия с международными партнерами. Идея создания подобного института ранее предлагалась предпринимателями и банкирами, работающими в сфере "зеленого" финансирования.
По данным Минэконома, необходимость учреждения фонда связана с несколькими задачами:
объединение и структурирование финансовой помощи международных партнеров через единый национальный институт;
развитие институционального потенциала фонда и четкие ориентиры для глобальных доноров;
представление Кыргызстана в мировой системе зеленого финансирования через единого координатора;
расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами и климатическими фондами;
повышение качества проектного управления, прозрачности и диверсификации инструментов зеленого финансирования.
В министерстве отмечают, что создание фонда позволит повысить эффективность реализации "зеленых" инициатив и упростить доступ к глобальным климатическим ресурсам.