Читательница усомнилась в прозрачности конкурса Let"s Go! Dance

- Соня Ким
В редакцию VB.KG обратилась читательница с недовольством по поводу условий танцевального конкурса, объявленного ОсОО "Let"s Go! Drinks". По её словам, правила состязания вызывают вопросы у многих участников. В конкурсе принимают участие как профессиональные танцоры, так и любители разных возрастов, что, по её мнению, ставит под сомнение справедливость оценки.

Особое недоумение вызвал порядок голосования. Изначально, по словам читательницы, оно проходило через WhatsApp, но позже организаторы перенесли его в Telegram по техническим причинам. Это создало путаницу и вызвало недовольство части участников.

"Хотелось бы понимать, будут ли организаторы оценивать качество исполнения или же победители определятся только по количеству лайков", - отметила она.

По её мнению, участие профессионалов и новичков в одной категории не даёт равных шансов и снижает интерес к конкурсу. Кроме того, система голосования по лайкам вызывает подозрения на накрутку, так как некоторые конкурсанты к окончанию конкурса набрали значительно большее количество лайков, чем остальные.

Читательница подчеркнула, что подобные конкурсы должны иметь чёткие и прозрачные правила, чтобы каждый участник - будь то профессионал или любитель - понимал, по каким критериям оценивается его выступление. Она добавила, что доверие участников напрямую влияет на репутацию организаторов, и именно поэтому важно заранее объяснять все условия и придерживаться их до конца конкурса.

Полное разочарование, по её словам, вызвано как самим конкурсом, так и организацией, а также итогами его завершения. Она подчеркнула, что организаторам нужно было детально продумать условия конкурса: голосование должно было быть честным, а участников следовало разделять по категориям - по возрасту, а также по формату выступления: сольные номера, дуэты и групповые выступления должны были номинироваться отдельно.


URL: https://www.vb.kg/449561
Теги:
конкурс, танцы, Кыргызстан
