С пиков Победы и Хан-Тенгри эвакуировали 62 альпиниста

Военные летчики Сил воздушной обороны Кыргызской Республики совместно с различными организациями эвакуировали 62 альпиниста и туриста из района пиков Победы и Хан-Тенгри. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны КР.

Благодаря благоприятным погодным условиям 19 августа двумя бортами было совершено шесть вылетов. В высокогорные лагеря Южный Энилчек и Поляна доставлены альпинисты, спасатели и туристы.

Из лагеря Северный Энилчек спущены 30 человек, среди них граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Кыргызстана.

Также эвакуировано тело российского альпиниста Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри.

По данным Минобороны, операция по спасению и эвакуации продолжается. Часть пострадавших будет доставлена в медицинские учреждения Бишкека для оказания квалифицированной помощи.