Кровати – для детей и взрослых…

Мебельные модули предназначены для создания комфортной и стильной атмосферы в разных помещениях. И в зависимости от того для каких именно помещений предназначены конструкции, они отличаются по функционалу, дизайну, конструкции и используемым материалам. Размеры также имеют значение.

Например, кровати, это модули, предназначенные для сна и длительного отдыха. Но оказывается, кровать покупают не только для меблировки спальни. Аналогичные по функциональному назначению модули используются для обустройства детской комнаты и даже приемной (в случае если это однокомнатная квартира или студия). Поэтому кровати – это не обязательно только "про спальню". В каталоге интернет магазина МебельОк представлены разные решения, и как раз это разнообразие позволяет подобрать модель с учетом возраста человека, для которого кровать предназначена, физических параметров и даже количества персон. И консультанты советуют максимально подробно описать требования к модулю, чтобы подобрать идеальное решение. Ведь кровати не только предназначены для создания стильной обстановки в помещении. В первую очередь эти конструкции должны обеспечить максимально возможный комфорт человеку во время сна и релакса.

Для взрослых или детей?

Если перед вами стоит задача подобрать кровать, то в первую очередь нужно определиться с тем это модуль для взрослого или ребенка. Если для ребенка – то какого возраста, потому что вы будете удивлены, но производители предлагают разные модели: для совсем крохотных малюток, для детей младшего возраста, школьного и тинейджеров. Что касается взрослых, то тут также существует свое разнообразие, ведь производители акцентируют внимание на эргономику, а значит, учитывают как параметры человека (физические) так и возраст. Например, мануфактуры создают модели для молодых людей и пожилых. Чем они отличаются? У разных моделей есть свои особенности конструкции. И кровати для людей старшего возраста разработаны так, чтобы упростить процесс эксплуатации модуля.

Кроме возраста и физических параметров выбирая кровать, нужно учитывать количество людей, для которых предназначен модуль. Ведь это может быть кровать для одного человека или двух. Двуспальные модели отличаются бОльшими размерами. Возможно по длине они и стандартные (от 180 до 200 см), а вот по ширине могут отличаться от 160 см до 220 см.

Размеры кровати подбирают как с учетом количества людей, для которых она предназначена, так и параметров самого помещения. Если спальня небольшая, вряд ли стоит покупать модель Кинг Сайз… в таком случае кроме кровати в помещении ничего больше не поместится. А ведь спальня это не только кровать, но и:

Шкаф; Трюмо; Комод; Туалетный столик.

Если речь идет о детских моделях, оптимальным решением станут кровати двухъярусные. В таком случае вы разместите с комфортом двоих детей и при этом оптимизируете площадь в помещении.

Определившись с параметрами, можно переходить к выбору модели за такими характеристиками как:

Материалы изготовления; Стилистика; Дизайн; Наличие дополнительных опций; Цена. кровати

Мануфактуры постоянно пополняют свои коллекции новыми моделями, поэтому выбор сделать и просто и сложно. Но опытные консультанты MebelOk помогут вам с подбором идеальной кровати, которая на 100% обеспечит максимальный комфорт и при этом гармонично впишется в помещение.