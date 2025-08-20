Задержаны замглавы Минсельхоза и директор Ветслужбы

В Джалал-Абадской области ГКНБ пресек крупную коррупционную схему в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны заместитель министра сельского хозяйства Н.С.Н., директор Ветеринарной службы К.У.С., начальник отдела Минсельхоза М.Э.У., начальник отдела ветеринарной службы Н.у.Б., а также несколько посредников-предпринимателей. Все они водворены в СИЗО.

Следствие установило, что чиновники, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали схему незаконной выдачи квот на экспорт скота своим аффилированным лицам, фактически не занимающимся животноводством. Для подтверждения фиктивных данных районные ветеринарные управления по указанию руководства министерства подделывали акты о наличии животных.

Далее квоты перепродавались через посредников: по 300 долларов за одну голову крупнорогатого скота и по 5 тыс. сомов за одну голову мелкого рогатого скота. В результате только через территорию Джалал-Абадской области в Узбекистан незаконно вывезли более 40 тыс. голов скота. Массовый вывоз животных стал одним из факторов роста цен на мясо внутри страны.

В настоящее время следствие продолжается, сотрудники ГКНБ устанавливают все обстоятельства коррупционной схемы и круг причастных лиц.

Справка: Насирдинов Самат Насирдинович в качестве заместителя министра сельского хозяйства работает с 2022 года.

Кожобергенов Улугбек Сыргаболотович был назначен на должность директора Службы ветеринарии в марте 2025 года.