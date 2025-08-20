Касым-Жомарт Токаев прибудет с официальным визитом в Кыргызстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 21 августа прибудет с официальным визитом в Кыргызскую Республику.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

"В рамках визита главы государств проведут двусторонние переговоры в узком формате и очередное седьмое заседание Высшего Межгосударственного совета.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахских отношений.

Также запланирована церемония открытия монумента "Золотой мост дружбы" в парке Ынтымак с участием лидеров двух стран. Кроме того, к визиту приурочены мероприятия: открытие генерального консульства Казахстана в Оше, филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в Оше, проведение Дней казахского кино в Кыргызстане и третьего кыргызско-казахского Молодёжного форума в Бишкеке.", - отметил Сагынбек Абдумуталип.