Мэрия Бишкека приглашает жителей на бесплатный концерт под открытым небом

Мэрия города Бишкек приглашает жителей и гостей столицы на очередной концерт в рамках проекта "Музыкальные вечера под открытым небом".

Так, 22 августа 2025 года в 19:00 часов на центральной площади Ала-Тоо Президентский камерный оркестр "Манас" при поддержке Мэрии города Бишкек откроет новый концертный сезон.

За дирижёрским пультом в этот вечер маэстро Медет Осмонов. Вместе с оркестром выступят солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева:Полина Попикова, Элгиз Бейшенбаев, Аяна Бекенова, Атахан Айбек уулу.