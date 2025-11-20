Погода
В Бишкеке прошёл литературно-музыкальный вечер "Русские поэты. Новая весна"

- Назгуль Абдыразакова
В Малом зале Государственного Национального Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова состоялся литературно-музыкальный вечер "Русские поэты. Новая весна". Программа была посвящена современным российским поэтам и вопросам развития поэтического языка в XXI веке. Организаторы подчеркнули, что сегодня всё чаще звучат вопросы о том, кто формирует современную поэзию, как меняется литературная речь, где проходит граница между текстом и контекстом и как взаимодействуют авторская песня, миф, сказка и поэтическое слово.

В выступлениях были представлены авторы, работающие в различных направлениях современной поэзии и связующих её жанров.

Игорь Караулов, российский поэт, переводчик и публицист. Он работает на стыке поэзии и публицистики, его стихотворения часто затрагивают темы времени, памяти, личного и общественного.

Динара Керимова, поэт-публицист, кандидат филологических наук и лауреат международных премий, выступила с текстами, отличающимися точностью формулировок, интеллектуальностью и глубокими смысловыми акцентами.

Наталья Нелюбимова, поэт, автор и исполнитель песен, представила своё творчество, которое объединяет элементы фольклора, арт-фолка, сказаний и современного музыкального звучания.

С приветственным словом выступил руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев.

"Сегодня мы имеем возможность представить значимых представителей современной поэзии, литературы и музыки. Ранее наши презентации проходили без участия авторов, однако нынешняя встреча позволяет нам не только ознакомиться со сборниками, но и услышать их создателей лично.

Происходящее обретает особое значение в контексте нынешнего времени. Хотя долгое время казалось, что сложные исторические вопросы остались в прошлом, и мы можем жить спокойно, сегодня мы видим, что многие забытые темы вновь становятся актуальными. Ситуация в мире характеризуется нестабильностью и требует внимательного осмысления.

В этом зале собрались представители разных поколений, и каждый из нас по-своему воспринимает происходящие изменения. Реальность, в которой мы живём, всё больше напоминает не завершение XX века, а его начало с резкими переменами и непростыми вызовами.

В такие периоды возрастает роль искусства. Литература, поэзия, музыка и кино помогают обществу переосмыслить происходящее и найти ответы на важные вопросы. В Кыргызстане существует сильная культурная традиция - классическая литература, поэзия, действующие журналы и издательства. Однако нынешнее время требует и живой, современной поэзии, которая отражает дух эпохи.

Отрадно, что такие авторы есть, и их произведения позволяют нам задуматься о текущих процессах и, возможно, по-новому взглянуть на происходящее вокруг нас", - отметил

После основной части программы состоялась сессия вопросов. Зрители обратились к участникам с вопросами о творческом подходе, содержании их произведений и темах, поднятых во время выступлений, что завершило вечер открытым диалогом между публикой и поэтами.


Теги:
Россия, поэт, Бишкек, Кыргызстан
