В Бишкеке состоится кыргызско-казахский молодёжный форум

Министерство культуры, информации и молодежной политики приглашает принять участие в кыргызско-еазахском молодёжном форуме, который состоится 21 августа.

По данным ведомства, форум посвящён развитию информационных технологий и цифрового взаимодействия между молодёжью Кыргызстана и Казахстана. Его цель - укрепление дружбы и сотрудничества, обмен опытом в сфере IT, стартапов, цифрового предпринимательства и инноваций.

В программе форума - панельные сессии с лидерами IT-индустрии и EdTech-проектов, питчинг инновационных AI-стартапов, общение с инвесторами и экспертами, а также нетворкинг в пространстве IT-Hub.

Ключевые темы мероприятия: AI-стартапы нового поколения, EdTech-проекты и вызовы современного образования, а также питчинг стартапов "AI NEXT" с участием лучших команд двух стран.

Форум предоставит молодёжи возможность найти партнёров, инвесторов и единомышленников, а также вдохновиться историями успеха.

Место проведения: Технопарк, начало в 13:00.