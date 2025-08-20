Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

В Бишкеке состоится кыргызско-казахский молодёжный форум

65  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры, информации и молодежной политики приглашает принять участие в кыргызско-еазахском молодёжном форуме, который состоится 21 августа.

По данным ведомства, форум посвящён развитию информационных технологий и цифрового взаимодействия между молодёжью Кыргызстана и Казахстана. Его цель - укрепление дружбы и сотрудничества, обмен опытом в сфере IT, стартапов, цифрового предпринимательства и инноваций.

В программе форума - панельные сессии с лидерами IT-индустрии и EdTech-проектов, питчинг инновационных AI-стартапов, общение с инвесторами и экспертами, а также нетворкинг в пространстве IT-Hub.

Ключевые темы мероприятия: AI-стартапы нового поколения, EdTech-проекты и вызовы современного образования, а также питчинг стартапов "AI NEXT" с участием лучших команд двух стран.

Форум предоставит молодёжи возможность найти партнёров, инвесторов и единомышленников, а также вдохновиться историями успеха.

Место проведения: Технопарк, начало в 13:00.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449576
Теги:
Казахстан, молодежь, форум, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  