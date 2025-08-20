Представитель Кыргызстана прошла обучение на семинаре АФК

В Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся четырёхдневный семинар для новых комиссаров Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

Как сообщает пресс-служба КПФЛ, участие приняли представители всех стран-членов АФК. Кыргызстан на мероприятии представляла Наталья Угрюмова, специалист Департамента соревнований Профессиональной футбольной лиги.

В рамках программы кандидаты на должность комиссара изучали организацию матчей, работу с системой администрирования АФК (АФКАС), а также проходили ежедневное тестирование.

Результаты экзамена будут объявлены в ноябре. Успешные участники будут включены в комиссию комиссаров АФК и получат назначения на международные турниры под эгидой конфедерации.