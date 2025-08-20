Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Кыргызстанцы завоевали медали на турнире IBSA Judo Grand Prix в Египте

175  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спортсмены из Кыргызстана успешно выступили на турнире IBSA Judo Grand Prix, который проходил 18–19 августа в египетском городе Гиза.

Как сообщает Федерация парадзюдо Кыргызстана, Фердауза Убарикова и Уланбек кызы Айбике, выступавшие в весовой категории до 52 кг, завоевали бронзовые медали.

IBSA Judo Grand Prix является одним из ключевых этапов подготовки к Паралимпийским играм. На подобных турнирах атлеты не только набирают рейтинговые очки, но и проходят официальную классификацию, необходимую для участия в главных стартах четырехлетия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449579
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  