Кыргызстанцы завоевали медали на турнире IBSA Judo Grand Prix в Египте

Спортсмены из Кыргызстана успешно выступили на турнире IBSA Judo Grand Prix, который проходил 18–19 августа в египетском городе Гиза.

Как сообщает Федерация парадзюдо Кыргызстана, Фердауза Убарикова и Уланбек кызы Айбике, выступавшие в весовой категории до 52 кг, завоевали бронзовые медали.

IBSA Judo Grand Prix является одним из ключевых этапов подготовки к Паралимпийским играм. На подобных турнирах атлеты не только набирают рейтинговые очки, но и проходят официальную классификацию, необходимую для участия в главных стартах четырехлетия.