Салах стал первым трёхкратным обладателем награды PFA Игрок года

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах вошёл в историю английского футбола, став первым игроком, трижды получившим премию PFA Игрок года.

33-летний египтянин забил 29 голов и сделал 18 результативных передач в сезоне 2024/25, который завершился чемпионством "Ливерпуля" под руководством Арне Слота.

Женскую награду получила футболистка "Арсенала" Мариона Кальдентей, оформившая 19 голов во всех турнирах и помогшая клубу выиграть Лигу чемпионов.

Лучшие молодые игроки сезона: Оливия Смит (Arsenal Women, ранее Liverpool) и Морган Роджерс (Aston Villa).

Символические сборные сезона

В мужскую команду года вошли пять игроков "Ливерпуля" - Салах, Ван Дейк, Гравенберх, Мак Аллистер и новичок Керкез, а также Салиба, Габриэл и Райс из "Арсенала".

В женской команде года представлены футболистки "Арсенала", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".


Теги:
Великобритания, футбол
