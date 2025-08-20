Погода
Кыргызстан и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в спорте

- Самуэль Деди Ирие
Директор Госагентства по физкультуре и спорту Кыргызстана Айбек Абдымомунов 18 августа встретился с японской делегацией во главе с мэром города Майдзуру Акицу Камота.

В делегации также участвовали бывший депутат парламентской группы дружбы Кыргызстан - Япония Сачико Хориба и представители городов Майдзуру и Яидзу.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере спортивной борьбы и дзюдо, обмен опытом среди молодых спортсменов и организацию совместных учебно-тренировочных сборов.

По итогам встречи Абдымомунов и Камота подписали документ о намерениях сотрудничества, который предусматривает развитие спортивных обменов и совместных проектов между Кыргызстаном и Майдзуру.


