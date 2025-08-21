Погода
Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года за допинг

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четырёхлетнюю дисквалификацию после положительного теста на тестостерон, проведённого вне соревнований в декабре 2024 года, сообщает Athletics Integrity Unit (AIU).

Бех-Романчук, серебряный призёр чемпионатов мира в прыжках в длину и тройном прыжке, отрицала приём запрещённого вещества, но не смогла объяснить его наличие в пробе. Период дисквалификации начался 13 мая 2025 года, когда спортсменка была временно отстранена.

В заявлении она отметила, что берёт паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на семье и здоровье, и не признаёт своей вины.


Теги:
легкая атлетика, Украина
