В Бишкеке прошёл городской этап летней Спартакиады школьников

В Бишкеке прошёл городской этап летней Спартакиады среди школьников 2011–2012 годов рождения. В соревнованиях приняли участие около 300 победителей районных этапов.
Соревнования проводились по четырём видам: ордо, перетягивание каната, спартакиада и пионербол. Победители и призёры получили дипломы, медали и кубки.
Главные результаты:
Ордо: 1-е – Первомайский район, 2-е – Октябрьский, 3-е – Ленинский.
Перетягивание каната: 1-е – Ленинский, 2-е – Свердловский, 3-е – Первомайский.
Спартакиада: 1-е – Ленинский, 2-е – Октябрьский, 3-е – Первомайский.
Пионербол: 1-е – Свердловский, 2-е – Ленинский, 3-е – Первомайский.
Организатором мероприятия выступил Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека.