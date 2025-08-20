Погода
В Бишкеке прошёл городской этап летней Спартакиады школьников

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке прошёл городской этап летней Спартакиады среди школьников 2011–2012 годов рождения. В соревнованиях приняли участие около 300 победителей районных этапов.

Соревнования проводились по четырём видам: ордо, перетягивание каната, спартакиада и пионербол. Победители и призёры получили дипломы, медали и кубки.

Главные результаты:

Ордо: 1-е – Первомайский район, 2-е – Октябрьский, 3-е – Ленинский.

Перетягивание каната: 1-е – Ленинский, 2-е – Свердловский, 3-е – Первомайский.

Спартакиада: 1-е – Ленинский, 2-е – Октябрьский, 3-е – Первомайский.

Пионербол: 1-е – Свердловский, 2-е – Ленинский, 3-е – Первомайский.

Организатором мероприятия выступил Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека.


URL: https://www.vb.kg/449586
Теги:
спартакиада, Бишкек
