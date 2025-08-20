В КР индекс доверия населения к госорганам достиг рекордного уровня

По итогам первого полугодия 2025 года совокупный Индекс доверия населения (ИДН) в Кыргызской Республике составил 42,8 балла, что стало наивысшим значением за весь период наблюдений. Такие данные представлены Национальным институтом стратегических инициатив при президенте КР на основе опроса, проведённого Национальным статистическим комитетом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Индекс доверия оценивается в баллах - от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверие. Опрос проводили во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Респондентам задавали три вопроса:

· "Насколько вы доверяете определенному госоргану?";

· "Как оцениваете уровень коррупции в нем?";

· "Как в целом оцениваете его деятельность?".

"В сравнении с данными за второе полугодие 2024 года, ИДН увеличился на 3,6 балла. Нарынская (54,6 балла), Иссык-Кульская (53,0 балла) и Баткенская области (51 балла) сохранили ведущие позиции по уровню доверия к органам исполнительной власти, однако наблюдаются незначительные снижения в сравнении с результатами прошлого года. Наименьшие значения зафиксированы в Бишкеке (31,4 балла) и Чуйской области (31,7 балла).

Стоит отметить, что из органов государственной власти люди больше доверяют мэриям столиц (59,3 балла), полпредам Президента в областях (57,1 балла) и органам местного самоуправления городов областного, районного значения и айылных аймаков (54,9 балла). Высокий уровень доверия также у Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (52,9 балла). Самый низкий показатель у Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (33,6 баллов), однако наблюдается улучшение на 10,6 балла.

В разрезе частных компонентов ИДН следующие результаты:

Индекс личного доверия граждан к государству достиг 49,5 балла, установив новый рекорд.

Индекс восприятия коррупции вырос до 35,2 балла – это свидетельствует о снижении коррупционных рисков, однако данный показатель остается самым слабым звеном.

Индекс оценки качества работы органов власти составил 43,5 балла, показав уверенный рост по сравнению с концом 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.